Мир
 
Последние новости
Россиянин зарубил начальника топором и разослал друзьям видео с убитым
Лукашенко созвонился с Зюгановым
Европейский банк дал Украине рекордно много денег
В США запретили все песни певца из-за использования расистского слова
Показано роскошное убранство люксовых кабин для пассажиров самолета
Российские пожарные пожаловались на требующего варить ему уху «алкаша-начальника»
Cвергнутым лидерам Мьянмы предъявили обвинения
Бородина объяснила слова о вине получающих 20 тысяч рублей россиян
От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров призвал Запад не путать вежливость России со слабостью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров призвал Запад не путать вежливость России со слабостью. Об этом он заявил после переговоров с коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади, его цитирует РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что освещение демонстраций в России и на Западе указывает на «очевидные двойные стандарты». Лавров отметил, что в первом случае СМИ показывают действия полиции, а не демонстрантов. При этом он считает, что действия протестующих агрессивны.

Ранее глава МИД также заявил, что в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Таким образом, Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

После оглашения приговора в соцсетях появились призывы к несогласованной акции. В центре Москвы усилили меры безопасности, по требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию сочли гарантом стабильности на Ближнем Востоке
Лавров отправил Евросоюзу видео о насилии против митингующих на Западе
Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК
Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года