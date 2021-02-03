Глава МИД Сергей Лавров призвал Запад не путать вежливость России со слабостью. Об этом он заявил после переговоров с коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади, его цитирует РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что освещение демонстраций в России и на Западе указывает на «очевидные двойные стандарты». Лавров отметил, что в первом случае СМИ показывают действия полиции, а не демонстрантов. При этом он считает, что действия протестующих агрессивны.

Ранее глава МИД также заявил, что в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Таким образом, Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

После оглашения приговора в соцсетях появились призывы к несогласованной акции. В центре Москвы усилили меры безопасности, по требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.

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