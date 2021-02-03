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Лавров отправил Евросоюзу видео о насилии против митингующих на Западе

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видео, демонстрирующее насилие против митингующих на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе фактов, мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД также заявил, что в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. «Запад не любит на основе фактов разговаривать», — заявил Лавров и подчеркнул, что освещение демонстраций в России и зарубежных странах демонстрирует очевидные двойные стандарты.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Таким образом, Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

После оглашения приговора в соцсетях появились призывы к несогласованной акции. В центре Москвы усилили меры безопасности, по требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.

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