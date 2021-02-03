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Лавров заявил о зашкаливающей истерике Запада из-за Навального

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Истерика Запада из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) зашкаливает. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. «Запад не любит на основе фактов разговаривать», — отметил Лавров и подчеркнул, что освещение демонстраций в России и зарубежных странах демонстрирует очевидные двойные стандарты.

«Полиция на Западе вправе пресекать любые собрания, которые не были согласованы, о которых не было уведомления и которые в случае уведомления нарушают согласованный с властями порядок их проведения», — добавил глава МИД.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Таким образом, Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

На заседании по делу Навального присутствовали порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. По мнению представителя МИД Марии Захаровой, появление иностранных дипломатов в суде является политической акцией.

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