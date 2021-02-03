Захарова раскритиковала заявления США по суду с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления США, касающиеся заседания суда по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Она высказала мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она напомнила, что посольство США в России отрицало, будто американские дипломаты присутствовали в Мосгорсуде. Однако затем, рассказала Захарова, они пожаловались на то, что их не пустили.

«[Американские дипломаты] заявили, что подавали заявку на присутствие для наблюдения в зале суда. И потом сказали, что они не получили разрешения. От кого они должны были получить разрешение? Куда они направляли заявку? МИД этих заявок не получал», — отметила дипломат. Она также подчеркнула, что заседание суда было открытым.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Он приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Однако Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться