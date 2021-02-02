США высказались о решении отправить Навального в колонию

США высказались о решении отправить в колонию Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по делу «Ив Роше». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Судебное разбирательство сочли «попыткой подавить политический плюрализм». Также в тексте сказано, что США глубоко обеспокоены решением российских властей.

«Мы повторяем наш призыв к российским властям немедленно и без предварительных условий освободить господина Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за то, что пользовались своими правами, включая право на свободу выражения мнения и мирные собрания», — отмечается в заявлении.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходило слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.