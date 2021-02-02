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Защита Навального обжалует решение о замене условного срока на реальный

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Сторона защиты Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обжалует решение о замене условного срока на реальный. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Конечно, мы будем обжаловать», — сказала Михайлова.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный.

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходило слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

Предыстория: Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года
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