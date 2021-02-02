Прокурор назвал Навального единственным россиянином с двойным условным сроком

В Мосгорсуде прокурор назвал Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) единственным россиянином, дважды получившим условный срок. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

«Вы единственный, к кому суд проявил гуманизм, дал два условных срока», — заявил гособвинитель.

Ранее сообщалось, что на прениях сторон в Мосгорсуде Алексей Навальный потребовал немедленно освободить его. «Меня судят по делу, по которому фактически я признан невиновным. Я напомню, что по "Ив Роше", пройдя все инстанции в РФ, я обратился в ЕСПЧ, и Страсбургский суд не усмотрел в моих действиях состава преступления. Россия косвенно признала это решение, выплатив мне компенсацию», — сказал Навальный.

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.