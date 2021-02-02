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Навальный потребовал немедленно освободить его

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Кадр: пресс-служба Мосгорсуда
Продолжение: Прокурор назвал Навального единственным россиянином с двойным условным сроком

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный на прениях сторон в Мосгорсуде потребовал немедленно освободить его. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меня судят по делу, по которому фактически я признан невиновным. Я напомню, что по "Ив Роше", пройдя все инстанции в РФ, я обратился в ЕСПЧ, и Страсбургский суд не усмотрел в моих действиях состава преступления. Россия косвенно признала это решение, выплатив мне компенсацию», — сказал Навальный.

В ходе речи подсудимый также резко высказался в адрес российских властей, на что суд сделал замечание и попросил выступать по существу дела.

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

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