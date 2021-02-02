Начался суд по делу Навального

Началось судебное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене условного наказания на реальное Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из здания Мосгорсуда, где проводится выездное заседание.

Подсудимого суд попросил представиться. В ответ он указал, что судья сама не представилась. Ее заменили перед началом процесса.

На вопрос о месте проживания Навальный сообщил, что в настоящее время фактически проживает в СИЗО №1.

В 2014 году его проговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет.

Он был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.