Представитель ФСИН заявил о 60 нарушениях Навального

В Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

По словам представителя тюремного ведомства, подсудимый семь раз не являлся на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию, ему вынесено пять предупреждений о возможности замены условного срока.

В свою очередь прокурор добавила, что осужденный не уведомлял ФСИН о своем местонахождении с конца сентября 2020 года до середины января 2021 года.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет.

Он был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.