Навальный в суде назвал себя индивидуальным предпринимателем

Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) во время судебного заседания в Мосгорсуде, где решается вопрос о замене ему наказания по делу «Ив Роше», представился индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает ТАСС.

«Работаю в ИП Навальный», — ответил арестованный на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.

Суд отказал защите Навального в допуске телеоператоров на заседание. Против съемки выступили представители прокуратуры и ФСИН.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет.

Оппозиционер был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.