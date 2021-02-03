Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии

В Кремле видят сходство в действиях силовиков в ходе протестов, которые происходят в России и Белоруссии. Об этом в среду, 3 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Силовые структуры выполняют свой долг. Они борются с провокаторами и борются с несанкционированными акциями», — заявил официальный представитель Кремля, сравнивая поведение сотрудников правоохранительных органов в отношении протестующих в обеих странах.

Песков признал, что в самих протестах в России и Белоруссии также есть схожие элементы. «Я имею в виду, элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть», — заявил пресс-секретарь российского лидера. В то же время он подчеркнул, что ситуации в странах разные, как и причины подобных акций, поэтому проводить какие-либо параллели не стоит.

2 февраля в центре Москвы были усилены меры безопасности после появления в соцсетях призывов к несогласованной акции на фоне судебного процесса в отношении Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.

Предыдущая несанкционированная акция в поддержку Навального прошла в России 31 января. Протесты провели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах. Первая акция состоялась 23 января.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.