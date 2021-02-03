Кремль прокомментировал оцепления в центре Москвы

Силовики не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 3 февраля.

Песков добавил, что действия полиции на несогласованных акциях протеста обусловлены потенциальными угрозами. Он напомнил, что силовики выполняют свои функции по обеспечению безопасности во избежание худших последствий.

Во вторник, 2 февраля, меры безопасности в центре столицы были усилены после призывов в соцсетях к несогласованной акции. Также по требованию полиции были закрыты несколько станций метро.

В этот день в суде проходило слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный. В результате Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом.

Во время слушания дела возле здания Мосгорсуда проходили задержания.

Защита россиянина намерена обжаловать судебное решение.