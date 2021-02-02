Возле Мосгорсуда задержали более 200 человек

Возле Мосгорсуда, где слушается дело в отношении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), задержали более 200 человек. Об этом сообщает ТАСС.

К настоящему моменту известно о задержании 230 человек, уточняет агентство со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

2 февраля в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН просит заменить условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Навального обвинили в совершении 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

Ранее РИА Новости сообщили, что задержания произошли на Краснобогатырской улице, а также в сквере напротив здания суда. Рядом со зданием работает конная полиция.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей. Его признали виновным в мошенничестве и легализации средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет.