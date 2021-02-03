Россию сочли гарантом стабильности на Ближнем Востоке

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади высоко оценил роль России в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке. Его цитирует РИА Новости.

Он также счел Москву гарантом безопасности в регионе. «В Иордании убеждены, что России принадлежит важная роль в обеспечении стабильности», — подтвердил ас-Сафади во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Иорданский дипломат добавил, что рассчитывает на обстоятельную беседу по поводу двусторонних отношений. Лавров ответил, что собирается обсуждать положение на Ближнем Востоке и Севере Африки, а также палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии, Ираке и события в Персидском заливе.

В июне 2020-го помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что России стоит убираться с Ближнего Востока, где она якобы оказывает деструктивное влияние. По его словам, Москве удалось закрепиться в регионе, потому что это позволил бывший президент США Барак Обама. В МИД России ответили, что подобные заявления «за пределами добра и зла».