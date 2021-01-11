Палестина поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Палестина благодарна России за возможность приобрести вакцину от коронавируса «Спутник V» и рассчитывает получить препарат первой на Ближнем Востоке. Об этом «Ленте.ру» сообщил посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

По словам дипломата, на протяжении последних двух недель Палестина и Россия провели интенсивные обсуждения сотрудничества по вакцине, в ходе которых российская сторона предоставила все документы, необходимые для регистрации препарата. Палестинская сторона со своей стороны также сделала все для ускорения процедуры. «Мы верим в российскую вакцину, — заявил Нофаль. — Мы верим в Россию как в политических вопросах, так и в технических и медицинских аспектах».

Посол отметил, что Палестина высоко ценит возможность получить российскую вакцину. По его словам, Палестина гордится тем, что стала первым государством на Ближней Востоке, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и продолжит работу по ее закупке. «Мы надеемся, что Палестина станет первой страной на Ближнем Востоке, в которую будет поставлена российская вакцина, раз мы первыми ее зарегистрировали», — подчеркнул дипломат.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил о том, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат был одобрен местным Минздравом без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор». 5 декабря 2020 года в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.