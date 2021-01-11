Минздрав Армении оценил российскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Армении не выявило ни одного случая поствакцинальных реакций у жителей страны, которые были привиты российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве заявили, что армянские специалисты высоко оценили вакцину. Одними из первых в стране ее получили высшие чиновники ведомства во главе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном. В частности, он заявил, что после вакцинации непродолжительное время испытывал легкую слабость, хотя у его заместителя побочных реакций не обнаружилось.

Отмечается, что в настоящее время Ереван ведет переговоры с Россией о закупке новых партий препарата, сроки и объемы его поставок пока не называются. «Министерство здравоохранения выражает глубокую признательность России за взаимовыгодное сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями», — сообщили в пресс-службе.

Армения получила первые образцы российской вакцины от COVID-19 21 ноября. Их передал республике министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В ходе своего визита в страну он отметил, что российские специалисты также готовы оказать армянским коллегам практическую и консультативную помощь в вопросах лечения пациентов с COVID–19.

По последним данным, коронавирусом в Армении заразились 162 288 человек, скончались почти три тысячи пациентов, выздоровели — почти 150 тысяч.