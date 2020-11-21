Мэр Еревана заразился коронавирусом

Мэр Еревана Айк Марутян заразился коронавирусом. Об этом в субботу, 21 ноября, заявил пресс-секретарь городской администрации Акоп Карапетян, передает РИА Новости.

«Да, у мэра выявлен коронавирус», — подтвердил пресс-секретарь. Уточняется, что Марутян будет в отпуске, пока не вылечится.

По информации местного издания «Айкакан Жаманак», на которое ссылается агентство, временные обязанности мэра города взяла первый вице-мэр Грачья Саркисян.

Ранее сообщалось, что в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой входят министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, глава российского Минздрава Михаил Мурашко во время визита передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По последним данным, в Армении выявлено более 124 тысяч зараженных коронавирусом. За все время выздоровели 90 754 пациентов. Умерли 1900 человек от осложнений, вызванных COVID-19.