Замминистра обороны Армении заразился коронавирусом

Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян заразился коронавирусом. Об этом сообщил в парламенте глава комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, передает «Sputnik Армения».

«Эта болезнь, похоже, стучит в двери всем. Но, с другой стороны, у нас есть успехи — постепенно число выздоровевших растет, что дает возможность формирования национального иммунитета», — заявил Кочарян.

В июне коронавирус перенес премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По последним данным, с начала пандемии в Армении заразились коронавирусом почти 30 тысяч человек. Более 500 пациентов скончались. В стране с середины марта действует режим чрезвычайного положения. Запрещены собрания и митинги, введен обязательный масочный режим. В правительстве сообщили о намерении продлить действие режима ЧП и дальше.

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