Пашинян вылечился от коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook.

«Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные», — написал он.

Пашинян отметил, что полноценно вернулся к работе.

Пашинян заразился коронавирусом 1 июня. Предположительно, он подхватил болезнь от официанта во время рабочего совещания правительства. Молодой человек, как выяснилось, с положительным тестом на COVID-19, принес премьеру воду без перчаток.

За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения уже превысило 12,5 тысячи. Общее число смертей от новой инфекции достигло 259 человек, а ежедневный прирост составляет более 500 человек пятый день подряд.

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