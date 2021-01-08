Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом президента Армении

У заболевшего коронавирусом президента Армении Армена Саркисяна болезнь протекает с осложнениями и характерными симптомами, передает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу президента.

Уточняется, что Саркисян изолирован и проходит лечение под контролем медиков. При этом в пресс-службе подчеркнули, что президент Армении работает дистанционно в рамках возможного. «Сразу после стабилизации его состояния, а также с разрешения медиков президент вернется в Ереван для исполнения своих рабочих обязанностей», — говорится в сообщении.

5 января стало известно, что Саркисян заразился коронавирусом в лондонской клинике. В администрации президента Армении рассказали, что лидер отправился в Лондон вместе с семьей на новогодние праздники. В британской клинике он также находился из-за операции на ноге. 3 января медики смогли его прооперировать, но вскоре были замечены первые симптомы коронавируса. Проведенный тест показал положительный результат.