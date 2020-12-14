Пашинян назвал условие ухода в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что может отправиться в отставку только по итогам новых выборов, передает ТАСС.

По словам главы армянского правительства, он будет честно выполнять свои обязанности до момента, пока граждане не потребуют его ухода по итогам голосования. «Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа», — сказал Пашинян.

Ранее в Армении начались акции протеста после того, как Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым принял заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче ряда его территорий под контроль Баку. После этого оппозиционные партии назвали действующего премьера предателем. Они призвали власти Армении провести досрочные парламентские выборы. Это требование поддержал также президент Армен Саркисян.

Позже 16 оппозиционных партий выбрали бывшего министра обороны Вазгена Манукяна кандидатом на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.