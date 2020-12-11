Оппозиция перекрыла улицы Еревана под лозунг «Армения без Никола»

Оппозиция, выступающая за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь начала перекрывать центральные улицы Еревана. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.
Демонстранты, вышедшие в центр столицы, скандируют лозунг «Армения без Никола». Акции неповиновения проходят по всему Еревану.
Ранее 11 декабря противники действующей власти парализовали работу ереванского метрополитена. Накануне демонстранты пытались прорваться в здание правительства, «чтобы рассказать премьеру о сложившейся в стране ситуации».
8 декабря оппозиция решила парализовать движение в регионах после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого Пашиняну и его команде, согласно которому, они должны уйти в отставку.
До этого 16 оппозиционных партий выбрали Вазгена Манукяна кандидатом на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.
Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. Представители оппозиции обвиняют Пашиняна в предательстве и провальной операции во время обострения вооруженного конфликта. Сам он заявил, что чист перед народом.