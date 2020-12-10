Протестующие в Армении начали прорываться в здание правительства

В Ереване протестующие начали прорываться в здание правительства Армении, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, передает РИА Новости.

Группа участников акции, собравшихся у кабмина, просит полицию разрешить им войти в здание.

«Мы хотим зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране. Мы не хотим столкновений с полицией», — заявил один из протестующих.

Полиция преградила путь демонстрантам, объясняя, что для входа в здание правительства существует особый порядок. Между протестующими и силовиками началась потасовка.

Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку.