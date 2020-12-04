В Нагорном Карабахе оценили причины готовиться к новой войне

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) считают, что после принятия трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном нет причин готовиться к новой войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает РИА Новости.

«Сейчас таких причин однозначно нет», — сказал Погосян.

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Он рассказал, что в период обострения вооруженного конфликта Нагорный Карабах покинули большинство мирных жителей, половина из них уже вернулась. По словам Погосяна, ежедневно домой возвращаются две-три тысячи человек, однако серьезную проблему представляет нехватка жилого фонда.

«И все уже вернулись бы, если бы не было проблем с жильем. Почти все те, кто пока не вернулся, не имеют жилища, в основном это выходцы из оккупированных Азербайджаном районов», — отметил он.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.