Армия Азербайджана вошла в последний оставленный район в Карабахе

Азербайджанская армия вошла в Лачинский район Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте военного ведомства Азербайджана.

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Уточняется, что о передаче Баку Лачинского, а также Газахского и Кельбаджарского районов ранее договорились лидеры России, Армении и Азербайджана. Войска заняли последний из районов, оставленных армией непризнанной республики, в установленный срок 1 декабря.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов.