Бывший секретарь Совбеза Армении назвал причины поражения в Карабахе

Армения потерпела поражение в Нагорном Карабахе из-за недальновидности руководства и неэффективности военной, дипломатической и информационной разведки. Об этом рассказал в интервью «Sputnik Армения» бывший секретарь Совбеза Артур Багдасарян.

Данная тема обсуждалась на встрече Артура Багдасаряна и секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Главной темой разговора стали боевые действия в Карабахе, а также последовавшая за ними дестабилизация ситуации в Армении. Представитель армянской стороны подчеркнул, что они встречались «как друзья», а не как официальные лица.

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По мнению Багдасаряна, к такому исходу войны за Карабах привел нетрезвый анализ ситуации со стороны государства. Кроме того, в числе причин поражения он назвал беспорядочность оперативно-тактических решений и отсутствие четкой системы управления, особенно в военной сфере. По его мнению, Совбез Армении потерял свои функции.

«После широкомасштабных турецко-азербайджанских военных учений на границе с Нахиджеваном [летом 2020 года после обострения на границе Армении и Азербайджана] даже открытые источники трубили о надвигающейся войне. К сожалению, должного анализа сделано не было», — отметил экс-секретарь Совбеза. Багдасарян считает, что в Армении необходимо провести досрочные выборы, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Невозможно не поднимать вопрос доверия [власти] после такого поворотного решения для судьбы народа», — подчеркнул он.

Ранее другой бывший высокопоставленный силовик, экс-директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в том, что тот отдавал незаконные приказы и требовал от спецслужб проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов, что отнимало время для работы над вопросами нацбезопасности.

Политический кризис в Армении начался в ночь на 10 ноября, как только стало известно о подписании трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы. Согласно этому документу, Азербайджан получил контроль над рядом районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а в регион ввели российских миротворцев. Армяне расценили данное соглашение как предательство национальных интересов, недовольные в Ереване разгромили дом правительства.