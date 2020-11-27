Пашинян обвинил противников в попытках перенести войну в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации, в котором заявил, что оппозиция стремится посеять хаос в стране и вернуться к власти, перенеся войну на территорию республики. Текст обращения Пашиняна опубликован на сайте правительства страны.

«В Армении и за ее пределами есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление безвластия в стране, которые пытаются посеять хаос в нашей стране, они хотят просто перенести войну в Армению, с помощью автоматов и преступных групп перевести страну в состояние свободного падения, чтобы обеспечить свое возвращение в качестве спасителей», — сказал Пашинян.

Он пообещал не допустить революционного сценария в стране, потому что этого, по его словам, не хочет армянский народ.

Пашинян добавил, что в ситуации, когда было принято заявление по Нагорному Карабаху, другого выхода не было, «потому что любой другой вариант был бы намного хуже». По его словам, оппозиция, осуждающее заключение перемирия, не предлагают отказаться от него и от заложенных в нем договоренностей, и не выдвигают никакого другого сценария.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия приняли заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.