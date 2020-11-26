Служащего в Армении российского военного нашли мертвым

Российского военного, служащего по контракту на базе РФ в Армении, нашли мертвым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части», — говорится в сообщении.

Специалисты, осматривавшие тело, не выявили признаков насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего уточняются, предварительные версии случившегося в пресс-службе не озвучили. Следствие ведется комиссией командования российской военной базы совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В июле сообщалось о смерти другого российского контрактника, служившего на базе в армянском Гюмри. Тело 20-летнего гражданина России обнаружили в его квартире в спальне. На месте также было найдено письмо. По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, детали расследования не разглашаются.

Российские военные, проходящие службу на базе в Гюмри, не принимали участие в Карабахском конфликте и развернутой сейчас в регионе миротворческой миссии Вооруженных сил РФ.