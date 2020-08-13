Родители погибшего в армии россиянина семь лет добивались возвращения его сердца

Родители рядового Александра Шерера, погибшего в начале 2014 года во время драки с сослуживцем, почти семь лет добивались возвращения сердца сына, которое было изъято после его смерти, пишет самиздат «Батенька, да вы трансформер».

Молодой человек ушел в армию летом 2013 года. Сначала служил во Владикавказе, с ноября — в Армении, на российской военной базе в Гюмри. В феврале 2014-го Шерер подрался на плацу с солдатом Владиславом Косиновым, с которым у него были сложные отношения. В ходе драки Косинов бросил соперника через бедро, тот упал и умер. В справке о смерти было указано: неуточненная остановка сердца. Семье в воинской части сообщили, что юноша якобы шел на завтрак, упал и внезапно скончался.

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Родственники погибшего были уверены в крепком здоровье юноши, который занимался спортом и никогда не жаловался на самочувствие. На следующий день после смерти Шерера они обратились в фонд «Право матери», который помогает родителям солдат. По совету представителей организации была попытка провести независимую экспертизу, в ходе которой выяснилось, что у тела вырезано и отсутствует сердце. В итоге молодого человека хоронили без внутреннего органа.

Примерно через месяц сердце удалось найти в Ростове, в банке из-под консервированного перца и разрезанным на куски. Местные судмедэксперты пришли к выводу, что солдат умер своей смертью от острого интрамурального инфаркта миокарда. Было прекращено уголовное дело в отношении Владислава Косинова по статье 335 УК («Нарушение уставных правил взаимоотношений, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием»).

Следственные органы неоднократно отказывались вернуть орган сына родителям, в 2017 году делом занялись в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Части органа в формалине вновь отправили на экспертизу, на этот раз на независимую. Эксперты не нашли признаков инфаркта и тромба. По их мнению, сердце принадлежало абсолютно здоровому человеку, который скончался в результате травмы рефлексогенной зоны. «Все описания патологических состояний в предыдущих экспертных заключениях относятся к категории вымышленных», — говорилось в выводах специалистов.

До лета 2020 года родители и «Право матери» пытались в том числе через суд добиться возвращения им сердца, которое следователи продолжали считать вещдоком. В итоге им разрешили забрать его, и спустя шесть с половиной лет после гибели молодого человека семья смогла захоронить его сердце.