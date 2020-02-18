Российский военнослужащий покончил с собой во время службы

Твое военнослужащих погибли в 200-ой отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, расположенной в поселке Печенга Мурманской области. Один из них покончил с собой, сообщает «СеверПост» со ссылкой на источник.

Обстоятельства гибели двух других не уточняются. Никаких подробностей произошедшего собеседник издания не сообщил. Официального подтверждения информации пока не было.

В начале января в Хабаровском крае солдат-контрактник попал под поезд и погиб. Сообщившее об этом издание писало, что несколько лет назад в его воинской части произошло несколько странных смертей. Например, в 2003 году там умер военный. Позднее выяснилось, что его тело было покрыто следами от побоев, не было нескольких внутренних органов. В 2010 году аналогичные следы насилия были найдены на трупе военнослужащего из Омска.

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