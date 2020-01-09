Тело российского солдата обнаружили на рельсах

В городе Бикин Хабаровского края служащий по контракту военный погиб на рельсах железной дороги. Об этом сообщил портал Om1.ru.

По его данным, инцидент произошел утром 6 января. Погибший военный-контрактник из Омска случайно попал под поезд.

Портал отмечает, что погибший проходил службу в воинской части, где несколько лет назад произошло несколько странных смертей солдат. В 2003 году умер военный, проходивший службу в том же месте. Когда его тело передали родителям, они обнаружили следы многочисленных побоев и отсутствие некоторых органов.

В 2010 году произошел похожий инцидент. После загадочной смерти омского солдата, который служил в Бикине, на его теле найдены такие же следы насилия. Омские СМИ писали, что всего в это время в Бикине погибли по меньшей мере пятеро призывников из Омска.

Ранее сообщалось о загадочной гибели российского военного-контрактника на полигоне Кузьминки в Ростовской области. Тело солдата было обнаружено в ходе стрельб в километре от огневого рубежа. По данным очевидцев, погибший получил проникающее пулевое ранение в спину, однако результаты медицинской экспертизы это не упомянули и назвали остановку сердца причиной смерти.

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