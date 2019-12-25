Российский военный погиб на учениях

Военнослужащий-контрактник погиб в ходе учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Проходили учения, один военнослужащий погиб от огнестрельного ранения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с оружием. Врачи пытались спасти пострадавшего, но ранение оказалось смертельным.

В ноябре сообщалось о гибели при загадочных обстоятельствах российского солдата на полигоне недалеко от Донбасса. Тело военного было найдено во время плановых стрельб в километре от огневого рубежа. По словам очевидцев, он получил проникающее пулевое ранение в спину, однако экспертиза этого не упоминала — причиной смерти по документам стали остановка сердца и множественные переломы.

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