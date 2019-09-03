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Российский солдат-контрактник утонул во время учений на танке

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В Забайкальском крае на одном из военных полигонов в ходе танковых занятий под водой погиб контрактник-инструктор. Механику-водителю удалось спастись. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Уточняется, что танк заглох во время плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды. «Проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ВВО.

Обстоятельства произошедшего выясняются комиссией ВВО и правоохранительными органами.

В апреле тело солдата-срочника войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка. Погибшему было 22 года, он был уроженцем Башкирии.

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