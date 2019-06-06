Появилось видео с похорон убитого спецназовца ГРУ

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На Митинском кладбище в Москве началось прощание с погибшим в драке бойцом спецназа ГРУ Никитой Белянкиным, передает корреспондент «Ленты.ру». Видео церемонии опубликовано в Telegram-канале Hue.

На кадрах видно, как гроб несут военнослужащие ГРУ. Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на прощание с погибшим явилось около 300 человек: сослуживцы, родственники, друзья и простые москвичи. В процессии участвуют офицеры и солдаты почетного караула Преображенского полка.

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Белянкин погиб в Подмосковье 1 июня в драке с 10 выходцами с Кавказа. Инцидент произошел в баре на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. В тот момент в заведении находилось несколько приезжих, попытавшихся вместе с барменом выгнать посетителей. Те ответили отказом, затем началась драка, в которую вмешался Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников драки, в результате которой был убит Белянкин. На допросе задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении.

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