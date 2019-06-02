Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке против толпы в Подмосковье

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo».

Согласно информации канала, 1 июня примерно в 23:30 Белянкин шел со своей девушкой мимо паба в деревне Путилково Московской области и увидел, как десять человек кавказской внешности избивали двоих мужчин славянской внешности. Он решил заступиться за них, однако получил удар ножом в сердце.

Позже стало известно, что один из пострадавших выжил, на данный момент он находится в больнице. Судьба второго мужчины неизвестна.

Отмечается, что Белянкин приехал из Новосибирска и несколько раз был в боевых командировках в Сирии в 2016-2017 годах, за что был представлен к правительственным наградам. Из спецназа ГРУ он ушел несколько месяцев назад, отслужив по контракту четыре года.

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