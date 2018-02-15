Боец спецназа погиб при ликвидации главаря банды в Дагестане

Уничтоженный в Дагестане боевик возглавлял местную банду, подорвавшую автоколонну внутренних войск в 2013 году; в ходе спецоперации погиб спецназовец. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По данным комитета, силовики приняли решение о проведении контртеррористической операции и введении режима КТО в Унцукульском районе Дагестана. Бандит был блокирован на участке горно-лесистой местности около села Харачи.

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На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия и был нейтрализован.

«По имеющимся данным, [ликвидированный боевик] ранее являлся главарем так называемой харачинской банды, c 2011 года находился в федеральном розыске. Уничтоженный главарь был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года», — говорится в сообщении.

На месте происшествия были обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему. В ходе операции среди гражданских потерь нет, «погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые». Представитель оперативного штаба по республике отметил, что в 17:00 мск режим КТО на административных границах Унцукульского района был отменен.

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