Задержанные участники драки со спецназовцем раскрыли местонахождение его убийцы

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников драки, в результате которой был убит бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, на допросе задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении.

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Также они добавили, что инцидент в баре подмосковного поселка случился на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. В тот момент в заведении находилось несколько приезжих, попытавшихся вместе с барменом выгнать посетителей. Те ответили отказом, затем началась драка.

Когда все участники конфликта вышли на улицу, происходящее увидел Никита Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

Белянкин погиб 1 июня в ходе драки с 10 выходцами с Северного Кавказа в Подмосковье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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