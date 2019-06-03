Стало известно о еще одном конфликте с участием бывшего спецназовца

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин, который погиб в результате драки в подмосковной деревне Путилково, стал участником двух, вероятно, не связанных между собой конфликтов. Об этом в понедельник, 3 июня, пишет Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, в тот же вечер во время прогулки со своей девушкой Белянкин заметил, как несколько мужчин пристают к женщине, и сделал им замечание. После этого началась перепалка, физического противостояния не произошло.

Свидетели также рассказали, что в драке, в которой бывший военный был убит, приняли участие «порядка 20 человек кавказской внешности». По информации канала, у Белянкина был при себе газовый пистолет «Стример-2014»: им он и попытался распугать толпу, которая избивала двух мужчин.

«Это не сработало, — и они переключились на него. У одного из преступников был при себе нож, — он ударил им Белянкина в грудь, Никита скончался почти моментально», — говорится в сообщении. После этого нападавшие ударили ножом другого участника конфликта и скрылись.

Отмечается, что полиция пока не задержала ни одного из участников убийства.

Ранее 3 июня один из участников драки Александр Сергеев рассказал, что бывший ефрейтор был окружен со всех сторон. По его словам, выходцы с Кавказа вывели их с другом из бара, разделились на две толпы, развели в разные стороны и начали избивать.

Бывший ефрейтор ГРУ Белянкин, воевавший в Сирии, погиб от удара ножом в сердце в драке с десятью выходцами с Кавказа в Подмосковье 1 июня. Он увидел, как десять человек избивали двоих мужчин и решил заступиться за них.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего. По данным следствия, тело 35-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди было обнаружено около жилого дома. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности причастных к преступлению.

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