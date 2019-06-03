Друг убитого в Подмосковье спецназовца рассказал обстоятельства произошедшего

Сергей Иванов, друг бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина, погибшего в драке в Подмосковье, рассказал обстоятельства происшествия. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Иванов подтвердил, что у Белянкина был с собой травматический пистолет. Однако он сделал лишь один предупредительный выстрел в воздух, после чего избивавшая двух мужчин толпа переключилась на него. «Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал друг погибшего.

Скорая помощь прибыла на место происшествия через 10-15 минут после смерти Белянкина. По словам Иванова, предположительно, один из нападавших был сотрудником паба, рядом с которым произошла драка.

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства Белянкина, сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, тело 35-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди было обнаружено около жилого дома. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности причастных к преступлению.

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце в драке с десятью выходцами с Кавказа в Подмосковье 1 июня. Он увидел, как десять человек избивали двоих мужчин и решил заступиться за них.

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