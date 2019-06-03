Пострадавший в драке с участием бывшего спецназовца рассказал об инциденте

Один из участников драки в деревне Путилково Московской области, Александр Сергеев, рассказал, что бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин, который погиб в результате инцидента, был окружен со всех сторон, пишет Telegram-канал Baza.

По его словам, выходцы с Кавказа вывели их с другом из бара, разделились на две толпы, развели в разные стороны и начали избивать. Белянкин решил заступиться за них.

«Были выстрелы из травматического пистолета, потом его [Белянкина] окружили и убили», — пояснил Никита Сергеев и добавил, что ни он, ни его друг не помнят причины конфликта.

Сейчас он находится в больнице с ножевым ранением.

Бывший ефрейтор ГРУ Белянкин, воевавший в Сирии, погиб от удара ножом в сердце в драке с десятью выходцами с Кавказа в Подмосковье 1 июня. Он увидел, как десять человек избивали двоих мужчин и решил заступиться за них.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего. По данным следствия, тело 35-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди было обнаружено около жилого дома. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности причастных к преступлению.

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