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Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

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На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Перед погребением родителям погибшего передали флаг, который покрывал гроб во время траурной процессии. После этого прозвучали залпы.

На прощание с погибшим явилось около 300 человек: сослуживцы, родственники, друзья и простые москвичи.

Белянкин погиб в Подмосковье 1 июня в драке с 10 выходцами с Кавказа. Инцидент произошел в баре на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. В тот момент в заведении находилось несколько приезжих, попытавшихся вместе с барменом выгнать посетителей. Те ответили отказом, затем началась драка, в которую вмешался Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников драки, в результате которой был убит Белянкин. На допросе задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении.

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Предыстория: Появилось видео с похорон убитого спецназовца ГРУ
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