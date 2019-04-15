На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника

Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает LipetskMedia.ru.

По данным издания, погибшему было 22 года, он — уроженец Башкирии. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Как сообщил «Ленте.ру» информированный источник, по предварительным данным причиной смерти стало самоубийство.

Войсковая часть 81819 входит в состав Липецкого авиацентра — структурного формирования ВВС России, осуществляющего переучивание летного и инженерно-технического состава строевых частей, а также разработку и внедрение методик боевого применения авиационных комплексов.

20 апреля 2017 года стало известно, что на авиабазе под Пермью погиб солдат-срочник из Челябинской области.

Кроме того, 12 апреля 2017 года сообщалось о гибели солдата-срочника в Забайкалье в результате взрыва. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Большая Тура во вторник, 11 апреля. Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в регионе, в ходе патрулирования периметра бывшего склада боеприпасов отклонился от маршрута, увидев на земле неустановленный предмет. При попытке поднять предмет произошла детонация.

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