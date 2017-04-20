На авиабазе под Пермью погиб солдат-срочник

На авиабазе под Пермью в ночь на 20 апреля погиб солдат-срочник из Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза призывников России Марсель Хазиев.

Информацию о гибели солдата подтвердили в главном военном следственном управлении СКР, подчеркнув, что в настоящий момент следователи работают на территории авиабазы. В Центральном военном округе агентству сообщили, что готовят официальный комментарий по поводу инцидента.

12 апреля 2017 года сообщалось о гибели солдата-срочника в Забайкалье в результате взрыва. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Большая Тура во вторник, 11 апреля. Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в регионе, в ходе патрулирования периметра бывшего склада боеприпасов отклонился от маршрута, увидев на земле неустановленный предмет. При его поднять предмет произошла детонация.

27 марта 2017 года в Ярославской области обнаружено тело солдата Артема Тетерина, осенью 2016 года пропавшего из воинской части в Переславле-Залесском. Тетерин, призывавшийся из Забайкалья, исчез из войсковой части 86655-Б 24 октября 2016 года: заступил в караул, после чего пропал. До исчезновения он жаловался на вымогательства.

