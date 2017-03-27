В Ярославской области нашли тело исчезнувшего осенью из части солдата-срочника

В Ярославской области обнаружено тело солдата Артема Тетерина, осенью 2016 года пропавшего из воинской части в Переславле-Залесском. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» Дмитрий Соколов.

«В районе населенного пункта Новоселье в лесу местными жителями обнаружено тело молодого человека. Погибшим является Артем Тетерин», — рассказал Соколов.

Тетерин, призывавшийся из Забайкалья, исчез из войсковой части 86655-Б 24 октября 2016 года: заступил в караул, после чего пропал. До исчезновения он жаловался на вымогательства.

Поиски были организованы спустя трое суток после исчезновения. Было возбуждено уголовное дело, поиски вели правоохранительные органы, родители Тетерина и волонтеры региональных поисковых отрядов.

Войсковая часть 86655-Б — это радиолокационная рота 25-й радиотехнического полка, размещенная в поселке Новоселье. Полк входит в состав 1-й армии ПВО и ПРО, прикрывающей Центральный промышленный район.