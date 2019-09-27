Учения спасателей закончились для россиянина переломом позвоночника

В Краснодаре статист получил перелом позвоночника при отработке прыжков на специальный куб во время учений спасателей. Видеозапись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, как мужчина выпрыгивает на куб из окна второго этажа. После прыжка к нему подбегают спасатели и окружают пострадавшего, ему приносят носилки. На кадрах также видно, что часть куба, на которую прыгнул мужчина, деформирована.

Пострадавшего доставили в больницу, информация о его состоянии уточняется.

Ранее в Забайкальском крае на одном из военных полигонов в ходе танковых занятий под водой погиб контрактник-инструктор. Танк заглох во время плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды. Контрактник-инструктор пытался сохранить живучесть танка и погиб.

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