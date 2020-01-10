Стали известны подробности гибели найденного на рельсах российского солдата

Невеста погибшего контрактника из Башкирии Андрея Михайлова нашла его прощальное письмо, в котором он поделился своими переживаниями. Подробности гибели найденного на рельсах российского солдата стали известны журналистам UFA1.RU.

«Андрей написал, что ему плохо, что он не может больше так жить, написал о своей любви ко мне и попрощался», — рассказала Каролина.

По ее словам, Андрей не хотел, чтобы его родители знали, что его убьют. Он хотел представить им свою смерть как суицид, считает она.

Каролина рассказала, что Андрей был должен 100 тысяч рублей бывшему сослуживцу Максиму. Девушка и семья погибшего солдата считают, что это обстоятельство имеет отношение к случившемуся.

Между тем Максим причастность к трагедии отрицает. «Мне жаль парня, но из-за тех денег, которые он взял у меня, я бы не стал убивать. (...) Семья ищет козла отпущения, я их понимаю», — сказал он, добавив, что деньги Андрей Михайлов был должен не только ему.

21-летнего Андрея Михайлова из села Раевка нашли мертвым на рельсах в городе Бикин Хабаровского края 6 января.

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