Появились подробности смерти российского контрактника

В Восточном военном округе (ВВО) заявили, что предварительной причиной смерти рядового-контрактника танкового батальона в бурятском городе Кяхта могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «Байкал-Daily».

Уточняется, что приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть военнослужащего. По данным военного следственного отдела Следственного комитета, следов насильственной смерти обнаружено не было. Комиссия общевойскового объединения ВВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти контрактника.

Тело рядового было обнаружено в воинской части №69647 ранее 11 ноября. По данным «Ариг Ус», скончавшимся оказался 20-летний контрактник из Заиграевского района. Сослуживец нашел его мертвым на кровати, когда утром зашел к нему в комнату. Погибший не снимал жилье в Кяхте, а проживал в казарме.

Год назад в воинской части в Кяхте произошло аналогичное ЧП: погиб 23-летний солдат-срочник. Как сообщает «Байкал-Daily», официально причиной смерти назвали суицид, однако близкие в это не поверили.

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