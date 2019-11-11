В российской воинской части нашли труп танкиста

В воинской части №69647 в бурятском городе Кяхта нашли тело рядового танкового батальона, служившего по контракту. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета по Кяхтинскому гарнизону.

«По данному факту проводится проверка. Следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

По данным «Ариг Ус», скончавшимся оказался 20-летний контрактник из Заиграевского района. Его тело нашел сослуживец, когда утром зашел к нему в комнату. Уточняется, что рядовой не снимал жилье в Кяхте, а проживал в казарме.

Год назад в воинской части в Кяхте произошло аналогичное ЧП: погиб 23-летний солдат-срочник. Как сообщает «Байкал-Daily», официально причиной смерти назвали суицид, однако близкие в это не поверили.

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