В Карабахе рассказали о состоянии подорвавшихся на мине спасателей

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) рассказали о состоянии спасателей, ранее подорвавшихся на мине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что жизни спасателей ничего не угрожает. Там также уточнили, что ранения получили трое спасателей Мартакертского районного отдела.

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Раненых посетил директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян. Врачи рассказали ему, что жизни спасателей ничего не угрожает.

Ранее 23 ноября стало известно, что российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) получили ранения в результате взрыва мины у села Мадагиз, погиб азербайджанский полковник Бабек Самидли. Взрыв произошел, когда группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста вела поиски погибших в Тертерском районе. Российского военного доставили в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.